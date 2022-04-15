Повідомляється, що він помер під час пожежі після вибуху.

Інформація, яка витала в Мережі протягом усього сьогоднішнього дня, підтвердилася — капітан крейсера "Москва" загинув в результаті знищення корабля.

Як передає Держприкордонслужба України, про смерть Купріна Антона Валерійовича повідомило Міністерство оборони Російської Федерації.

В офіційному повідомленні сказано, що капітан загинув "під час вибуху і пожежі на борту колишнього флагмана Чорноморського флоту РФ". Міноборони нібито було "вражене цією сумною новиною".

Ракетний крейсер "Москва" пішов на дно: що відомо

Два дні тому в акваторії Чорного моря в російський ракетний крейсер "Москва" потрапили українські крилаті ракети "Нептун". За даними українського військового командування, в результаті удару корабель отримав пошкодження, загорівся, а згодом перекинувся і потонув.

У Міноборони РФ стверджували, що на кораблі сталася детонація боєприпасів, а потонув він при буксируванні.

За словами прес-секретаря морської охорони ДПСУ Наталії Гуменюк, шторм на Чорному морі не дозволив провести рятувальну операцію і евакуювати екіпаж.

Експерти вважають, що на судні могли міститися ракетні боєголовки.

Довідка УНІАН. "Москва" — російський гвардійський ракетний крейсер. Входив до складу 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії. Побудований свого часу на суднобудівному заводі в Миколаєві, спочатку отримав назву "Слава", а пізніше був перейменований в "Москва". 24 лютого 2022 року під час російського вторгнення в Україну брав участь у захопленні острова Зміїний.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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