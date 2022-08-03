Зрадником виявився працівник однієї з охоронних фірм Дніпра.

СБУ затримала агента ФСБ, який збирав розвіддані щодо функціонування аеродромів та об’єктів Придніпровської залізниці на території регіону. Зрадник також цікавився місцями дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ і тероборони.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

Всю інформацію він передавав російським спецслужбам через закриті канали зв’язку. У своїх "доповідях" чоловік детально описував кожен об’єкт із прилеглою територією, вказував його координати з фото- і відеофіксацією.

Отриману інформацію окупанти використовували для проведення диверсій та масованих артилерійських обстрілів по критичній інфраструктурі.

За даними слідства, зрадником виявився працівник однієї з приватних охоронних фірм Дніпра. Він видав себе радикальними прокремлівськими поглядами, які намагався нав’язати землякам. Коригувальника завербували після початку повномасштабної війни. Пропозицію про співпрацю він отримав через месенджер телефону.

У зрадника виявили засоби зв'язку з доказами збору даних. Чоловіка взяли під варту.

Нагадаємо, днями правоохоронці затримали коригувальника, який наводив ракети росіян по Миколаєву.

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