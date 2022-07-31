Двом харків’янам повідомлено про підозру за фактом поширення інформації про переміщення, рух, розташування Збройних сил України.
Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.
"Досудовим розслідуванням встановлено, що 50-річний чоловік спільно зі своїм 46-річним знайомим, який є колишнім правоохоронцем, здійснювали у Харкові відеозйомку місць розташувань українських військових. Після цього вони розмістили відео у проросійському Телеграм-каналі, який використовується спецслужбами країни-агресора для проведення підривної діяльності проти України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що поширена підозрюваними інформація не розміщувалась у відкритому доступі Генштабом ЗСУ та іншими уповноваженими державними органами.
Наразі вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Як повідомляв УНІАН, в Харківській області основний акцент роботи поліцейських спрямований на активне відпрацювання з виявлення та затримання диверсантів, корегувальників ворожого вогню та колаборантів.
Вас також можуть зацікавити новини:
- "Довго чекала на російських визволителів": на Харківщині будуть судити жінку
- На Одещині ділки придумали схему переправки військовозобов’язаних в Придністров’я (відео)
- "Зменшилися в рази": у МВС оцінили рівень злочинності на Харківщині