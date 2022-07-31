Відеозйомку місць розташувань українських військових зловмисники розміщували в проросійському Телеграм-каналі.

Двом харків’янам повідомлено про підозру за фактом поширення інформації про переміщення, рух, розташування Збройних сил України.

Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що 50-річний чоловік спільно зі своїм 46-річним знайомим, який є колишнім правоохоронцем, здійснювали у Харкові відеозйомку місць розташувань українських військових. Після цього вони розмістили відео у проросійському Телеграм-каналі, який використовується спецслужбами країни-агресора для проведення підривної діяльності проти України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поширена підозрюваними інформація не розміщувалась у відкритому доступі Генштабом ЗСУ та іншими уповноваженими державними органами.

Наразі вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв УНІАН, в Харківській області основний акцент роботи поліцейських спрямований на активне відпрацювання з виявлення та затримання диверсантів, корегувальників ворожого вогню та колаборантів.

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