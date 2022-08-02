Контррозвідка Служби безпеки України затримала коригувальника, який наводив ракети російських окупантів на інфраструктурні об'єкти Миколаєва.
Про це йдеться у повідомленні на сайті СБУ.
"Контррозвідники СБУ затримали мешканця міста Миколаїв, який ініціативно збирав та поширював в російських інтернет-спільнотах інформацію про позиції українських військ та об'єкти критичної інфраструктури у Миколаєві. У подальшому зібрана ним інформація використовувалась ворожими спецслужбами та військами для нанесення ракетних та артилерійських ударів по військових та цивільних об'єктах міста", - розповіли у Службі.
Зауважується, що в результаті його дій було зруйновано декілька таких споруд.
Наразі коригувальнику повідомлено про підозру за ч.3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних сил України). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.
Війна в Україні: актуальні дані
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