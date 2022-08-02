Зібрана ним інформація використовувалася окупантами для завдання ракетних та артилерійських ударів по військових та цивільних об'єктах міста.

Контррозвідка Служби безпеки України затримала коригувальника, який наводив ракети російських окупантів на інфраструктурні об'єкти Миколаєва.

Про це йдеться у повідомленні на сайті СБУ.

"Контррозвідники СБУ затримали мешканця міста Миколаїв, який ініціативно збирав та поширював в російських інтернет-спільнотах інформацію про позиції українських військ та об'єкти критичної інфраструктури у Миколаєві. У подальшому зібрана ним інформація використовувалась ворожими спецслужбами та військами для нанесення ракетних та артилерійських ударів по військових та цивільних об'єктах міста", - розповіли у Службі.

Зауважується, що в результаті його дій було зруйновано декілька таких споруд.

Наразі коригувальнику повідомлено про підозру за ч.3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних сил України). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська зосередились на захопленні Донбасу.

Ворог вів наступи на Бахмутському та Авдіївському напрямках. ЗСУ відбили штурми в районах Яколівки, Вершини, Кодеми та Травневого. В районаї Бахмута та Зайцеве бойові дії тривають.

Також відбито наступ росіян у районі Авдіївки. Бої точаться біля Пісків.

За словами глави Луганської ОВА Сергія Гайдая, окупанти й досі не можуть захопити два нескорені селища в області. Гуманітарна криза на окупованих територіях посилюється.

Тим часом, на думку полковника СБУ Романа Костенка, РФ накопичує сили для наступу на Півдні та захоплення Одещини й Миколаєва.

Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що ворог оголює Слов'янський напрямок, зосереджуючись на південному оборонному рубежі. Це, імовірно, дозволить ЗСУ розпочати контрнаступ на Ізюмському напрямку.

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