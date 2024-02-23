Жителі хутора Трудова Арменія розповіли, як зазнав аварії літак.

Черговий збитий сьогодні російський літак ДРЛО А-50У, швидше за все, був уражений ракетним комплексом Patriot, а наводив його на ціль мобільний малогабаритний широкосмуговий радар-розвідник, який розгорнутий на невеликому БПЛА і може проводити політ в глибокому тилу.

Як пише ВЧК-ОГПУ, виявити його сигнал дуже і дуже складно, при цьому такі новинки здатні не просто виявляти, супроводжувати і давати цілевказівку, але і розрізняти силует цілі, визначати її тип візуально.

"В даний час оточене місце падіння літака, всіх роззяв і журналістів вигнали, по центральних федеральних телевізійних каналах пройшла команда говорити тільки про пожежу і більше нічого", - сказано в повідомленні.

Жителі хутора Трудова Арменія розповіли, як зазнав аварії літак.

"Він летів з полів і коли ми почули два хлопки і гул, вибігли на вулицю. Пройшов прямо над нами і тримався в напрямку лісосмуги і берега. Коли летів над нами, то вже був не цілий, без правого крила з великим креном. Фюзеляж впав у землю, а ліве крило відбило деревами і приземлилося у двір будинку 13 по вулиці Польова. Там дві бабульки живуть, вони не постраждали", - зазначило джерело видання.

Збиття ДРЛО А-50У - деталі

23 лютого в результаті спільної операції Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони та Повітряних сил ЗСУ над Азовським морем був збитий черговий цінний російський літак а-50У. Як йдеться в повідомленні ГУР, знищений а-50у був новою модернізованою версією російського літака.

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