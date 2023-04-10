Окупанти знову обстріляли область з АГС та мінометів.

У неділю, 9 квітня, над Сумською областю українські бійці знищили російський безпілотник.

Про це повідомляється у офіційному Telegram-каналі Сумської обласної військової адміністрації. "Сьогодні над Сумською областю Силами оборони України збито ворожий БПЛА. Попередньо типу Zala 421-16е", - йдеться в повідомленні.

В ОВА повідомили, що протягом дня російські війська здійснили обстріли прикордоння Сумщини, використавши АГС (станковий автоматичний гранатомет) та міномети. Удари завдали по двох громадах - Новослобідській та Білопільській.

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Зокрема, по Білопільській громаді протягом дня окупанти били з мінометів, зафіксовано 10 прильотів. Новослобідську громаду загарбники обстріляляли з АГС - 10 пострілів. "На щастя, в обох випадках без наслідків", - зазначили в ОВА.

Обстріли Сумщини: останні новини

Як відомо, російські загарбницькі війська від початку повномасштабної війни обстрілюють область, вбиваючи українців та руйнуючи будинки та інфраструктурні об'єкти.

Наприкінці 2022 року російська диверсійно-розвідувальна група намагалася зайти на територію України, однак бійці української тероборони дали їм бій.

У березні російські війська вдарили керованою авіаційною бомбою по Білопіллю. Внаслідок цієї атаки постраждала одна людина.

На початку квітня окупанти обстріляли молоковоз у Новослобідській громаді, вбивши двох мирних людей.

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