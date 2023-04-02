Супротивники зранку відкривали вогонь з мінометів.

Російські загарбники вбили двох цивільних громадян під час обстрілу молоковоза у Сумській області.

Про це повідомляє прес-служба Сумської обласної військової адміністрації у неділю, 2 квітня. Зазначається, що ніч на Сумщині була тихою, але зранку росіяни вели обстріли з мінометів.

"У результаті одного з обстрілів загинули люди", - йдеться у повідомленні. Так, о 5 ранку російські військові терористи з мінометів вдарили по молоковозу в одному із населених пунктів Новослобідської громади - зафіксовано два прильоти.

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"Унаслідок обстрілу загинули двоє людиней (водій молоковоза та експедитор)", - розповіли в ОВА. Також з території РФ окупанти здійснили мінометний обстріл Краснопільської громади - зафіксовано два прильоти.

Ситуація в Сумській області - сьогодні це варто знати

Росіяни вже багато разів обстрілювали населені пункти регіону, є руйнування, жертви та постраждалі.

Зокрема, 24 березня стало відомо, що ворожі винищувачі Су-35 вночі запустили по Сумській області 11 керованих авіабомб та одну ракету Х-31П. Унаслідок ворожого удару по регіону загинули дві особи, а 10 - зазнали поранень.

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