Всього Україна повинна отримати від Великобританії 120 броньованих бойових машин.

Збройні сили України продовжують отримувати військову допомогу від західних партнерів для протистояння окупаційній армії Росії.

Так, серед іншого українські військові вже отримали від Великобританії бойові броньовані машини тактичної підтримки "Wolfhound". У мережі з'явилося відео одного з тренувань ЗСУ з освоєння цієї техніки.

Зазначимо, що всього Україна повинна отримати від Великобританії 120 броньованих бойових машин, з яких 80 - це "Mastiff", "Husky" і власне "Wolfhound".

Раніше УНІАН повідомляв, що Збройні сили України отримали від Польщі легкоброньовані машини DZIK і вже активно освоюють їх в польових умовах.

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