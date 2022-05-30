Збройні сили України продовжують отримувати військову допомогу від західних партнерів для протистояння окупаційній армії Росії.
Так, серед іншого українські військові вже отримали від Великобританії бойові броньовані машини тактичної підтримки "Wolfhound". У мережі з'явилося відео одного з тренувань ЗСУ з освоєння цієї техніки.
Зазначимо, що всього Україна повинна отримати від Великобританії 120 броньованих бойових машин, з яких 80 - це "Mastiff", "Husky" і власне "Wolfhound".
Раніше УНІАН повідомляв, що Збройні сили України отримали від Польщі легкоброньовані машини DZIK і вже активно освоюють їх в польових умовах.
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