Відео навчань українських військових з використанням бронемашин DZIK з'явилось у мережі.

Збройні сили України отримали від Польщі легкоброньовані машини DZIK і вже активно освоюють їх в польових умовах.

Відео навчань українських піхотинців з використанням бронемашин оприлюднили в Youtube Ukrainian Military.

Точна кількість поставлених в Україну польських БММ не розголошується.

Зазначимо, цей броньовик виробляється польською компанією AMZ Kutno у кількох версіях: для армії, поліції, вантажний та спеціально для Іраку під назвою Ain Jaria-1.

Легкоброньована колісна машина DZIK оснащена стійкою для кулемета та пусковими димової завіси. Салон розрахований на перевезення шести або восьми військовослужбовців.

Автомобіль створено на базі шасі SCAM S55/62. Конструкція кузова посилена звареними сталевими пластинами. Всі двері оснащені куленепробивними козирками, а додаткові козирки розташовані по обидва боки від задніх дверей.

Броня DZIK забезпечує захист від куль калібру 7,62 мм. Автомобілі Dzik оснащені турбодизельним двигуном потужністю 146 к.с. (107 кВт) з робочим об’ємом 2797 см³.

Раніше УНІАН повідомляв, що Польща передала Україні понад 200 танків Т-72 та кілька десятків бойових машин піхоти.

Зазначимо, танки Т-72 Україні також передала Чехія та Словенія.

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