Британія спільно зі своїми союзниками надає українським солдатам нові види озброєння, які вони не використовували раніше.

Невелика кількість українських військовослужбовців проходять навчання у Британії після того, як прем'єр Борис Джонсон оголосив про посилення військової допомоги Україні в боротьбі з Росією.

Про це повідомляє Reuters.

За словами представника Джонсона, в цьому місяці війська почали тренування на броньованих патрульних машинах, подарованих Британією.

Велика Британія надає Україні 120 броньованих патрульних машин, у тому числі Mastiff, який може використовуватися як розвідувальна або патрульна машина.

Прес-секретар заявив, що країна спільно зі своїми союзниками надає українським солдатам нові види спорядження, які вони, можливо, не використовували раніше.

"Розумно, щоб вони пройшли необхідну підготовку, щоб найкращим чином використовувати її", - сказав представник.

З самого початку війни Лондон надав Україні протикорабельні, зенітні та легкі протитанкові засоби, які виявилися корисними для використання мобільними українськими винищувачами проти російської бронетехніки.

Військові США також навчають українських військовослужбовців використанню гаубичної артилерії, водночас Британія навчає українців у Польщі поводженню із зенітними знаряддями.

Вас також можуть зацікавити новини: