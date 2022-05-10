В уряді розраховують, що через польські порти зможуть ввозити нафтопродукти із США

Україна може суттєво збільшити постачання дефіцитного пального через територію Польщі.

Про це повідомила віце-прем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко.

"Після того, як ворог планомірно атакував паливну інфраструктуру нашої країни, знищивши Кременчуцький НПЗ та ряд великих нафтобаз, питання постачання пального набуло оперативного та предметного вирішення. Зараз Польща може виступати великим транзитером палива для України, забезпечуючи надходження понад 200 тисяч тонн продукції щомісячно. Натомість, за останній місяць обсяг надходжень ледве склав 60 тисяч тонн", - йдеться у повідомленні.

Так, у Кабміні розраховують, що через польські порти зможуть ввозити нафтопродукти із США, регіону Амстердам-Роттердам-Антверпен (АРА), німецьких, скандинавських і балтійських нафтопереробних заводів. Доставлятися пальне буде комбінованими видами транспорту транспортуючи його через Польщу.

"Вже маємо підтвердження від однієї з провідних польських компаній PERN SA щодо додаткових потужностей. Також, для збільшення відвантажень синхронізували графіки роботи нашої АТ "Укрзалізниці" та польської PKP, які тепер в оперативному режимі можуть миттєво вирішувати проблемні питання. Тож очікуємо, що вже найближчим часом паливні ресурси доставлятимуться швидше, а на українських заправках зникнуть черги", - запевнила Свириденко.

Нагадаємо, Шмигаль сказав, на скільки подорожчає бензин в Україні.

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