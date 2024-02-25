Він розповів, як Україна могла б зламати лінії оборони російських окупантів і піти вперед.

Президент Володимир Зеленський пояснив, чому 10 систем Patriot "кардинально змінили б ситуацію" на фронті.

Про це він сказав під час прес-конференції, відповідаючи на запитання, якою буде третя річниця повномасштабної війни Росії проти України, якщо буде недостатнє постачання зброї та боєприпасів, тобто що буде через рік, якщо продовжиться поточна динаміка постачання озброєння, або ж якщо вона покращиться.

Глава держави зауважив, що те, як може виглядати цей рік або кінець цього року, залежить від багатьох речей. Він навів приклад щодо протиповітряної оборони.

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"Якщо б сьогодні або в найближчі місяці Україна змогла отримати… 10 систем Patriot для ключових індустріальних центрів, не буду говорити, для яких, і так зрозуміло. Якщо б ці системи ми могли застосувати ближче до лінії фронту, вони б до нас не підійшли, відступили. Ми б зламали їхні лінії оборони і пішли б вперед", - наголосив Зеленський.

Так, додав він, 10 Patriot "кардинально змінили б ситуацію". "Я кажу вам просто Patriot: це не означає, що лише системи Patriot вирішують. Я вам навів один приклад. І таких назв, повірте мені, дві-три: і кінець їхній обороні. І тоді ви зможете відповісти собі на запитання: "Так чому у України цього немає?". Значить, це не всім потрібно. Значить, не все можливо. Або, значить, це попереду. І від цього залежить, яким буде кінець цього року", - сказав президент.

Військова допомога Заходу

Раніше Зеленський заявив, що Європа не може повністю замінити допомогу США. "Є деякі види озброєння, передача яких залежить від рішення США. Чи може Німеччина віддати нам свої системи ППО, якими вони боронять свою державу? Я не думаю, що суспільство Німеччини готове нам віддати всю свою ППО. Стосовно далекобійної зброї, тут інше питання, будемо працювати з різними країнами, їх небагато, але тим не менш", - сказав він.

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