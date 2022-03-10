Володимир Зеленський анонсував створення щонайменше шести "гуманітарних коридорів" 10 березня / фото REUTERS

У зв'язку з інтенсивними обстрілами з боку російської армії, українська влада робить все можливе, щоб убезпечити мирне населення. Для цього проводиться евакуація з тих міст, де ситуація найбільш напружена. 

Для евакуації мирного населення створюються так звані "гуманітарні коридори". 

Володимир Зеленський заявив, що 10 березня, будуть організовані 6 гуманітарних коридорів з:

  • Сум;
  • населених пунктів Київської області;
  • Енергодара;
  • Маріуполь;
  • Ізюм;
  • Волновахи.

За 9 березня з потенційно небезпечних міст вдалося організувати гуманітарні коридори з Сум, містечок і селищ Київської області, а також Енергодара. 

За словами Зеленського, всього евакуйовано близько 35 тисяч осіб.

Нагадаємо, 9 березня ввечері рятувальники повідомили, що перша евакуаційна колона з Сум вже прибула в Лубни, друга колона зараз в Лохвиці, а третя - незабаром заїде на територію Полтавщини. 

Крім того, у Запоріжжі з Енергодара, Дніпрорудного та Василівки евакуювалися більше тисячі людей.

Вас також можуть зацікавити новини: