У зв'язку з інтенсивними обстрілами з боку російської армії, українська влада робить все можливе, щоб убезпечити мирне населення. Для цього проводиться евакуація з тих міст, де ситуація найбільш напружена.
Для евакуації мирного населення створюються так звані "гуманітарні коридори".
Володимир Зеленський заявив, що 10 березня, будуть організовані 6 гуманітарних коридорів з:
- Сум;
- населених пунктів Київської області;
- Енергодара;
- Маріуполь;
- Ізюм;
- Волновахи.
За 9 березня з потенційно небезпечних міст вдалося організувати гуманітарні коридори з Сум, містечок і селищ Київської області, а також Енергодара.
За словами Зеленського, всього евакуйовано близько 35 тисяч осіб.
Нагадаємо, 9 березня ввечері рятувальники повідомили, що перша евакуаційна колона з Сум вже прибула в Лубни, друга колона зараз в Лохвиці, а третя - незабаром заїде на територію Полтавщини.
Крім того, у Запоріжжі з Енергодара, Дніпрорудного та Василівки евакуювалися більше тисячі людей.