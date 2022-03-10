Володимир Зеленський заявив, що завтра, 10 березня, будуть організовані 6 гуманітарних коридорів з найбільш небезпечних населених пунктів.

У зв'язку з інтенсивними обстрілами з боку російської армії, українська влада робить все можливе, щоб убезпечити мирне населення. Для цього проводиться евакуація з тих міст, де ситуація найбільш напружена.

Для евакуації мирного населення створюються так звані "гуманітарні коридори".

Володимир Зеленський заявив, що 10 березня, будуть організовані 6 гуманітарних коридорів з:

Сум;

населених пунктів Київської області;

Енергодара;

Маріуполь;

Ізюм;

Волновахи.

За 9 березня з потенційно небезпечних міст вдалося організувати гуманітарні коридори з Сум, містечок і селищ Київської області, а також Енергодара.

За словами Зеленського, всього евакуйовано близько 35 тисяч осіб.

Нагадаємо, 9 березня ввечері рятувальники повідомили, що перша евакуаційна колона з Сум вже прибула в Лубни, друга колона зараз в Лохвиці, а третя - незабаром заїде на територію Полтавщини.

Крім того, у Запоріжжі з Енергодара, Дніпрорудного та Василівки евакуювалися більше тисячі людей.

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