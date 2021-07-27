Глава Української держави не задоволений, що порушення режиму припинення вогню на сході Україні не припиняються.

Президент України Володимир Зеленський готовий до особистої зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, аби раз і назавжди припинити стрілянину на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прес-секретар президента України Сергій Никифоров сказав на брифінгу.

"Сьогодні річниця запровадження режиму припинення вогню на сході України. Це перемир'я багато хто критикує, називає його несправжнім, але варто поглянути на цифри. Отже, за попередній період, тобто за рік, до 27 липня 2020 року понад 4 тисячі обстрілів, 88 загиблих і 500 поранених. За останні рік, тобто з 27 липня 2020 року до нині - 2 тисячі обстрілів, 45 загиблих, 150 поранених. Тобто, вдвічі менше обстрілів, вдвічі менше загиблих і понад більш ніж втричі менше поранених", - сказав Никифоров.

Читайте такожНімеччина евакуює 15 українських поранених військових для лікування"Чи задоволений президент цими цифрами? Звичайно, ні. Президент буде задоволений, коли у зведеннях буде нуль обстрілів, нуль загиблих, нуль поранених. Президент зі свого боку робить усе можливе, він неодноразово повторював, що готовий зустрічатися і в "нормандському форматі", і віч-на-віч із російським президентом, аби раз і назавжди припинити стрілянину на сході України. На жаль, вочевидь, у Кремлі цілі трошки інші. Тим не менше, саме мир залишається пріоритетом президента", - наголосив речник.

Ситуація на Донбасі

22 липня 2020 року учасники Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) з урегулювання ситуації на Донбасі дійшли згоди щодо повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування з 27 липня того року.

Останнім часом ситуація на Донбасі знову загострилася. Так, 26 липня унаслідок обстрілів бойовиків були поранені семеро військових. Окупанти обстрілюють позиції ЗСУ з важкої зброї та застосовують БПЛА.

У розвідці розповіли, що зараз ворог облаштовує нові вогневі позиції, відновлює наявні та встановлює нові мінно-вибухові загородження, у тому числі з використанням протипіхотних мін і саморобних вибухових пристроїв.

За даними ООН, з 2014 року жертвами війни на Донбасі стали понад 40 тисяч осіб. ЗМІ заявили про 45 загиблих бійців з початку дії так званого "перемир’я" від 27 липня 2020 року. Загалом з квітня 2014 року на фронті загинули 2705 українських військових, а ще 10280 отримали поранення.

Водночас у ТКГ зауважили, що кількість смертей українських військових зменшилась вдвічі та втричі – кількість обстрілів в порівнянні з періодом з липня 2019 до липня 2020 років.

Автор: Віталій Саєнко