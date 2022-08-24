Зараз завдяки консолідованій єдності країн Заходу ініціатива у війні з метою досягнення перемоги на боці України, зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що не можна погоджуватися на заморожування війни з РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном у Києві.

Зокрема, у нього запитали, чи бачить він ризик того, що в осяжній перспективі під впливом російської пропаганди і енергетичного шантажу підхід заходу до російсько-української війни зміниться з розмов про необхідність перемоги України на розмови про важливість пошуку якихось болючих компромісів.

"Я можу сказати, що міцність у світі залежить насамперед від нас - від нашої міцності. Упевнений, міцність всередині нашої держави на самому початку вторгнення продемонструвала всьому світу як це бути об'єднаним. Ми всі об'єдналися. Мені здається, що цей сигнал найголовніший. І його не можна втратити. І нікому не можна навіть дати таку можливість ззовні або всередині це робити", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що коли суспільство та армія єдині й всі борються, то цю єдність і силу об'єднаної держави завжди бачать громадяни, українські захисники та захисниці на полі бою.

Глава держави підкреслив, що не можна втратити підтримку України в різних державах з боку їхніх суспільств.

На його переконання, це буде складно через інформаційні атаки Росії та через необхідність проходження опалювального сезону взимку. "Складно впроваджувати восьмий пакет санкцій і санкційну політику, тому що це вже грає і на політику всередині інших держав, перш за все Європейського Союзу", - заявив Зеленський і зазначив, що Україна потребує від Євросоюзу об'єднаної позиції.

"Не можна розслаблятися. Не можна заморозити конфлікт. І не можна сказати - Почекаймо рік, два, три та почнемо говорити... Все це буде наша слабкість. Нам не можна ні в якому разі віддати ініціативу... через енергетичні ризики, через опалювальний сезон, ядерний шантаж, блокування Чорного моря, загрози голоду тощо. Для багатьох країн через все це можна втратити ініціативу. Україна не має права втратити ініціативу і не повинна дати можливості Європі втратити ініціативу. Сьогодні весь світ вигриз ініціативу у Російської Федерації. І перемога наша в цій війні - це велике об'єднання (країн Заходу навколо України - УНІАН) і неможливість втрати цієї ініціативи", - підкреслив президент.

День Незалежності України:

23 і 24 серпня високопосадовці називали найнебезпечнішими через загрозу ракетних обстрілів. Попри це, до Києва у вівторок вранці, 23 серпня з візитом прибув президент Польщі Анджей Дуда.

24 серпня до Києва приїхав прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

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