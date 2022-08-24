Джонсон був першим лідером країни G7, який відвідав Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії.

В День Незалежності до Києва прибув прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Про це повідомив у Telegram-каналі президент України Володимир Зеленський.

"Радий вітати в День Незалежності великого друга України Бориса Джонсона. Борисе, дякую за безкомпромісну підтримку нашої країни з перших днів повномасштабної російської агресії, за стійке відстоювання інтересів України на міжнародній арені! Нашій державі пощастило мати такого друга", - наголосив глава держави.

Джонсон був першим лідером країни G7, який відвідав Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії. За цей час він вже двічі відвідав столицю.

Як відомо, 23 та 24 серпня високопосадовці називали найнебезпечнішими через загрозу ракетних обстрілів. Попри це, до Києва у вівторок вранці, 23 серпня з візитом прибув президент Польщі Анджей Дуда, а сьогодні, 24 серпня, приїхав прем'єр-міністр Великої Британії.

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