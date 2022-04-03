Президент наголосив, що українці бачать, що на кону в цій війні та що ми захищаємо.

Україна переможе російських окупантів у війні, навіть якщо окремі політики так і не зможуть перемогти нерішучість.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

"Ми не будемо ховатися за сильними світу цього. Ми не будемо нікого вмовляти. По-хорошому, ми не повинні були й просити про допомогу зброєю, щоб захиститися від цього зла, яке прийшло на нашу землю. Всю необхідну зброю нам і так мали надати – без прохань. Бо й самі прекрасно усвідомлювали, яке зло прийшло і що саме воно принесло із собою", - сказав він.

Зеленський наголосив, що українці бачать, що на кону в цій війні та що ми захищаємо.

"Є стандарти української армії – моральні та професійні. І це не наша армія має тепер підлаштовуватися. Це багатьом іншим арміям треба повчитись у наших військових. І є стандарти українських людей. І є стандарти російських окупантів. Це добро і зло. Це Європа й чорна діра, яка хоче все це розірвати й поглинути. Ми переможемо в цій війні. Навіть якщо окремі політики так і не зможуть перемогти нерішучість, яку вони передають наступникам разом із посадами", - заявив глава держави.

Нагадаємо, Зеленський запросив Меркель і Саркозі в Бучу, щоб політики на власні очі "побачили ціну поступок Росії". За його словами, Україна не звинувачує Захід у злочинах Росії, проте має право говорити про нерішучість.

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