Нагороди з рук президента отримали сьогодні батьки полеглих воїнів.

Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди двом добровольцям, які загинули на Донбасі.

Як зазначають в Офісі президента, нагороди надано "за особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові".

Глава держави відзначив званням Героя України та орденом "Золота Зірка" посмертно бійця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" Святослава Горбенка.

"Доброволець загинув 3 жовтня 2014 року під час оборони Донецького аеропорту. Рятуючи травмованого побратима, він був смертельно поранений осколком танкового снаряда", - розповіли в ОП.

Нагороду отримали батьки загиблого - Сергій Олександрович та Лариса Вікторівна.

Також звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" посмертно отримав солдат Віктор Гурняк.

"Він загинув 19 жовтня 2014 року, коли під мінометним обстрілом вивозив поранених у районі 32-го блокпосту поблизу селища Сміле Луганської області", - зазначили в Офісі президента.

Нагороду отримали його батьки - Петро Степанович та Марія Мирославівна.

При цьому, за словами координатора Transparency International Ukraine Назара Зелінки, ініціювали присвоєння звання Гурняку ще понад шість років тому, однак лише зараз це здійснилося.

Окрім того, прізвища 228 військовослужбовців ЗСУ та інших військ сектору безпеки й оборони, які загинули цього дня у 2014-2020 роках, сьогодні оголосили на подвір'ї Міноборони. Після кожного озвученого прізвища воїни почесної варти били у Дзвін пам'яті та салютували з особистої зброї. Пам’ять загиблих вшанували хвилиною мовчання.

Що таке День пам'яті захисників України

Сьогодні, в неділю, 29 серпня, в Україні відзначається День пам'яті захисників України. По всій країні приспущено державні прапори, а о 10:00 було оголошено загальнонаціональну хвилину мовчання.

Читайте такожДоба на Донбасі: від обстрілів бойовиків постраждали 10 українських військовихДень пам'яті започатковано у 2019 році указом президента Володимира Зеленського задля гідного вшанування пам'яті всіх військовослужбовців і учасників добровольчих формувань, які полягли в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність Української держави.

Це також день-нагадування про одну з найкривавіших подій війни на сході України - Іловайську трагедію.

29 серпня 2014 року почався вихід українських військ з Іловайська через так званий зелений коридор, наданий військовими Російської Федерації. Але російська сторона не дотрималася домовленостей і розпочала масований обстріл.

Унаслідок цього у серпні 2014 року Україна втратила понад 300 воїнів, ще майже стільки потрапили в полон, понад 400 отримали поранення.

Автор: Катерина Комолова