Глава держави разом зі спікером Верховної Ради, прем'єр-міністром та керівником Офісу президента поклали квіти до Стіни пам'яті.

Президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави.

У церемонії також взяли участь голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, прем'єр-міністр Денис Шмигаль та керівник Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє ОП.

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Що таке День пам'яті захисників України

День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, започатковано у 2019 році указом президента Володимира Зеленського № 621/2019.

Такий день запровадили задля гідного вшанування пам'яті всіх військовослужбовців і учасників добровольчих формувань, які полягли в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність Української держави, увічнення їхнього героїзму, зміцнення патріотичного духу в суспільстві.

Це також день-нагадування про одну з найкривавіших подій війни на сході України - Іловайську трагедію. За даними, оприлюдненими Генеральним штабом ЗСУ у 2019 році, в боях під Іловайськом у серпні 2014 року загинули 220 осіб, 44 отримали поранення, 40 зникли безвісти, 13 утримувалися у заручниках. Під час виходу "зеленим" коридором 29 серпня 2014 року 129 осіб загинули, було поранено 18, зникли безвісти - 22 особи, у заручниках опинилися 10. Ці дані не включають втрати військовиків добровольчих підрозділів Міністерства внутрішніх справ, які також брали участь у боях за Іловайськ.

Сьогодні, в неділю, 29 серпня, по всій країні приспущено державні прапори. О 10:00 було оголошено загальнонаціональну хвилину мовчання.

Автор: Катерина Комолова