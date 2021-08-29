О 10:00 оголошено загальнонаціональну хвилину мовчання.

У неділю, 29 серпня, по всій країні будуть приспущені державні прапори.

Про це повідомляє, зокрема, українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні, 29 серпня, о 10:00 оголосять загальнонаціональну хвилину мовчання. Також будуть приспущені державні прапори України на адміністративних будівлях органів державної влади, закордонних дипломатичних установах України, державних підприємствах, установах і організаціях, у військових частинах та на кораблях", - йдеться в повідомленні.

Такі заходи відбуваються в межах відзначення Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави.

Читайте такожУкраїна сьогодні вшановує пам'ять своїх загиблих захисниківДень встановлено Указом Президента України від 23 серпня 2019 року № 621 для увічнення героїзму військовослужбовців і добровольців, які віддали життя за батьківщину, та як нагадування про одну із найкривавіших подій війни на сході України - Іловайську трагедію.

"Смертельний для наших захисників "зелений коридор" пролягав через поля із соняшниками. Саме під ними сотні українців поклали в боротьбі з ворогом свої життя на вівтар свободи, гинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Тож символом Дня пам’яті захисників України стала квітка соняха", - зазначають в українській делегації ТКГ.

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Автор: Катерина Комолова