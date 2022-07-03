Більше десятка спортсменів у полоні.

За час повномасштабної війни Росії проти України загинуло 89 українських спортсменів і тренерів, 13 потрапили у полон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський заявив на спільний прес-конференції з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом у Києві.

"Багато українських спортсменів пішли до лав Збройних сил України захищати нашу державу, захищати її на полі бою. 89 спостсменів і тренерів загинули внаслідок бойових дій. 13 були захоплені і знаходяться у російському полоні", - сказав президент.

Він наголосив, що сотні спортних об'єктів зруйновані. Це і великі об'єкти спортивної інфраструктури, і об'єкти на базі шкіл і університетів, спортивних клубів.

"Російське вторгнення стало жорстоким ударом по українському спорту. Більше 100 тисяч українських спортсменів не мають можливості сьогодні тренуватися", - заявив Зеленський.

Як писав УНІАН, внаслідок ворожної атаки по Одещині загинув 42-річний тренер та президент дитячого футбольного клубу "Атлетик" Олександр Шишков.

Також повідомлялося, що футбольний журналіст Олег Ящук зник біля Лисичанська.

Вас також можуть зацікавити новини: