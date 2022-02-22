У президента вірять, що "потужної війни" в Україні не буде.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що в Україні воєнний стан введуть лише у разі повномасштабної військової агресії з боку РФ.

Про це очільник держави сказав на спільному із президентом Естонії Аларом Карісом брифінгу у Києві у вівторок.

"Щодо воєнного стану дуже просто - це питання для нас зрозуміле: ми віримо в те, що війни не буде потужної проти України й не буде широкої ескалації з боку Російської Федерації. Якщо буде - буде впроваджено воєнний стан", - сказав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого президент РФ Володимир Путін підписав укази про визнання терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР". У них Путін для "підтримки миру" доручає ввести російські війська на територію ОРДЛО.

Того ж дня президент України скликав засідання РНБО, на якому, як писали деякі ЗМІ, могли розглянути питання запровадження воєнного стану. Та заяв з цього приводу не пролунало від очільника держави під час його звернення до українців.

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