Безвіз запроваджується тимчасово на період дії воєнного стану.

Президент України Володимир Зеленський запроваджує з 1 березня безвізовий режим для іноземців, які бажають вступити до Інтернаціонального легіону оборони України.

Про це йдеться в указі глави держави №82/2022 від 28 лютого.

Зокрема, президент у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України постановив "запровадити з 1 березня 2022 року тимчасово на період дії воєнного стану до прийняття президентом України відповідного рішення безвізовий режим в’їзду в Україну для громадян іноземних держав, які бажають вступити до Інтернаціонального легіону оборони України, крім громадян держави, визнаної державою-агресором".

Також Кабінету міністрів України доручено вжити заходів, що випливають із цього указу.

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