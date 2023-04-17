Глава держави відзначив українських бійців за успішні штурмові дії, зокрема, в Бахмуті та успішні результати на Луганщині.

Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення до українців наголосив, що кожен знищений російський загарбник сьогодні - це звільнений метр української землі завтра.

"Хочу сьогодні особливо відзначити наших воїнів із 5-ї окремої штурмової бригади та 80-ї окремої десантно-штурмової бригади - за активні й успішні штурмові дії в Бахмуті. Дякую 214-му стрілецькому батальйону за потужні удари по ворогу під Бахмутом!" - сказав президент.

Також глава держави подякував 92-й окремій механізованій бригаді "за результат на Луганщині".

"Донецький напрямок… Бійці 35-ї та 36-ї окремих бригад морської піхоти, 55-ї окремої артилерійської бригади. Десантники "Сімдесятдев'ятки". Воїни 74-го окремого розвідбату, 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка… Дякую всім вам!" - заявив Зеленський.

Крім того, за його словами, на Запоріжжі є за що відзначити воїнів 128-ї окремої штурмової Закарпатської бригади.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня українські воїни відбили понад 50 атак російських військ на найгарячіших ділянках фронту в Україні. Ними залишаються Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський і Мар'їнський напрямки.

Також відомо, що захисники України упродовж доби уразили низку районів зосередження живої сили РФ і станцію радіоелектронної боротьби ворога. Зокрема, авіація 12 разів вдарила по районах зосередження російських військових.

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