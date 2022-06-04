В УПЦ МП підтвердили факт російської атаки на Всіхсвятський скит.

В Донецькій області горить дерев'яний Всіхсвятський скит Святогірської лаври УПЦ МП, культурний пам'ятник, побудований в 1912 році.

Про це повідомляє офіцер 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Юрій Кочевенко.

"Черговий злочин російських варварів, для яких немає нічого святого", - написав він.

В УПЦ МП підтвердили факт російської атаки на Всіхсвятський скит: "в результаті військових дій сталася масштабна пожежа на території Всіхсвятського скиту Свято-Успенської Святогірської Лаври".

Повідомляється, що полум'я повністю охопило головний храм обителі.

Нагадаємо, 1 червня Росія обстріляли Лавру в Святогорську, в результаті чого загинули 2 ченці і черниця. Ще 5 людей отримали важкі поранення. Пізніше один з важко поранених помер.

9 травня кількома ракетними ударами окупанти зруйнували Свято-Георгіївський скит Святогірської лаври.

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