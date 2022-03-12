Він відзначає певні позитивні зрушення в переговорному процесі з країною-агресором.

Президент України Володимир Зеленський щодо перемовин з Росією зауважує, що 100% Україна переможе, але достеменно невідомо, коли саме.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції.

Відповідаючи на запитання щодо того, що начебто є позитивні зрушення у перемовинах з Росією, Зеленський наголосив:

"100% ми знаємо, що буде перемога. І на 100% ми не знаємо, коли це буде. Наші дипломати працюють і проговорюють деякі деталі адженди - тієї, яка може бути між нами і Російською Федерацією. Я хотів би, щоби це сталося, і щоб це був вже реально, на практиці, а не на словах розпочатий процес врегулювання, процес миру, процес закінчення війни".

Він підкреслив, що початися все має з припинення вогню.

"Це і дасть можливість, до речі, розблокування гуманітарних процесів: вивезення людей, а також доставки харчів, води і ліків... Це правильний людський, дипломатичний сигнал, з якого завжди починається закінчення війни. В усі нормальні цивілізовані часи так відбувалося, навіть коли була нецивілізована та чи інша війна", - зазначив президент.

Так, додав він, Україна очікує цього процесу, також проговорюються процеси закінчення війни.

"Я радий, в принципі, вже сигналу з боку Російської Федерації. За останні два роки я жодного разу не чув, що може бути діалог. Я жодного разу цього не чув, а ми зверталися навіть не десятки разів. Я все це фіксував. Я думаю, що я провів сотню перемовин з лідерами різних держав, яким я давав всі можливості бути перемовниками, бути посередниками, медіаторами - бути будь-ким, щоб відбулась просто зустріч", - зауважив Зеленський.

Він також наголосив: "Ви повинні знати, що всі ці тисячі людей загинули через те, що Росія жодного разу не підтвердила можливість зустрічі. І це їхня відповідальність. Абсолютно. Повністю".

Зеленський зауважив, що з самого початку Росія висувала ультиматуми.

"Ми не пішли на будь-які ультиматуми і війна поглиблювалася. Зараз ми бачимо, що швидкої операції по окупації нашої держави - триденної або чотириденної - не відбулося. Змін керівництва нашої держави, зміни прапора нашої держави - цього не відбулося. Впевнений, не відбудеться. І навіть якщо привезти сюди помирати мільйон російських громадян, то окупувати українців неможливо", - наголосив він і додав, що окупувати голову наших людей неможливо.

Так, за словами Зеленського, зараз російська сторона в рамках переговорів почала про щось говорити, а не кидати тільки ультиматуми. "Я вважаю, що це принципово інший підхід. І він повинен і має бути таким", - сказав президент.

Водночас він вважає недостатньою залученість до перемовин західних партнерів України.

"Якщо ми говоримо про пункти щодо гарантій безпеки нашої держави, то просто довіряти Росії в Україні вже не зможуть після такої кривавої війни. Тому, окрім Російської Федерації, ці гарантії безпеки повинні запропонувати і інші лідери", - зазначив Зеленський.

Він розповів, що разом з аджендою, яка обговорюється, деяким світовим лідерам, що перебувають "на контакті з російським лідером", передали питання, які проговорюються між російською та українською стороною.

"Вони це мають і вони повинні обговорювати. Я знаю, що і від них сигнали непогані з точки зору тих пропозицій, які прийшли з нашого боку. Подивимося", - сказав Зеленський.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що перемовини з Росією, на думку Зеленського, могли б відбутися в Єрусалимі.

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