Він зауважує, що позитивно ставиться до будь-якого посередництва, але відзначає тут можливу вагому роль Ізраїля.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що перемовини з Росією могли б відбутися в Єрусалимі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав під час прес-конференції.

"Що стосується країни Ізраїль і посередництва прем'єр-міністра Бенета. Ми в цілому позитивно ставимося, і я особисто позитивно ставлюся до посередництва будь-кого. Але я не називаю пана Бенета будь-ким. Тому що вважаю, що він може зіграти важливу роль. Перш за все, тому що Ізраїль така країна: в ній багато історії і паралелей багато", - сказав Зеленський.

Він додав, що в Ізраїлі є "велика впливовість людей україномовних і російськомовних".

"Велика діаспора... Десь 10%, може 15% - це з нашого регіону люди, які приїхали. Тому вони дуже сильно впливають на рішення уряду. І я вважаю, що вони нас підтримують точно", - зазначив президент.

Так, він вважає, що мати посередництво Ізраїлю - це "історично дуже непогано".

"Ми говорили з паном Бенетом і я йому казав, що я вважаю, що сьогодні неправильно, неконструктивно зустрічатися в Росії, в Україні і в Білорусі. Це не ті точки, де ми можемо знайти хоч якесь порозуміння і зупинити війну. Я говорю не про технічні зустрічі, а про зустрічі лідерів. Чи вважаю я, що Ізраїль може бути такою землею і особливо Єрусалим? Я вважаю, що так. І я йому це сказав", - зазначив Зеленський.

Крім того, говорячи про гарантії безпеки для України, і про які країни повинно йтися у такому договорі, він висловив думку, що серед таких країн повинен бути і Ізраїль.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Зеленський прокоментував ймовірність входження військ Росії до Києва. Він зазначив, що якщо окупанти знищать всіх нас, вони зайдуть в Київ.

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