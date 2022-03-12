Він наголошує, що росіяни не знайдуть собі друзів серед українців.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ймовірність входження військ Росії до Києва. Він зазначив, що якщо окупанти знищать всіх нас, вони зайдуть в Київ".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції.

Відповідаючи на запитання, чи бачить президент ймовірність входження російських військ до Києва, Зеленський наголосив:

"Якщо будуть сотні тисяч людей чи десятки тисяч військових, яких зараз мобілізує Росія, і вони всі прийдуть сотнями чи тисячами, танками, - вони зайдуть в Київ. Ми це розуміємо. Якщо вони будуть робити килимове бомбардування і просто вирішать стерти історичну пам'ять всього цього регіону, історію Київської Русі, історію Європи - вони зайдуть в Київ. Якщо вони знищать всіх нас - вони зайдуть в Київ".

"Якщо в цьому ціль, то тоді нехай заходять", - додав він.

Водночас, підкреслив Зеленський, росіянам доведеться жити на цій землі самим. "Точно без нас. Друзів серед нас вони тут не знайдуть", - сказав він.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Зеленський розповів про втрати окупантів з початку вторгнення.

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