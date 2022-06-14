Президент України підкреслив, що розмова може пройти за участі посередників чи без них, однак відбудеться за умови, якщо Російська Федерація готова закінчити війну та вийти з українських територій.

Президент України Володимир Зеленський вчергове наголосив, що готовий до перемовин із президентом РФ Володимиром Путіним.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він сказав під час онлайн-прес-конференції для представників ЗМІ Данії.

За його словами, сьогодні президент РФ одноосібно вирішує, зупиниться російська армія чи ні.

"Якщо Росія хоче закінчити війну – тому що вони в медіа саме так говорять, – вони повинні сісти за стіл перемовин. Стіл перемовин про Україну без України неможливий. Тому ці переговори повинні бути прямі. Можемо говорити з посередниками, можемо говорити без посередників – мені байдуже. Якщо Російська Федерація готова закінчити війну, а значить, вийти з наших територій, – у будь-який момент до такого формату я особисто готовий", – сказав Зеленський.

Президент додав, що потрібно використовувати всі можливості, щоб закінчити війну, хоч би як було складно.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Зеленський відповів на побоювання Заходу, що ЗСУ обстрілюватимуть територію Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: