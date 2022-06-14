Президент наголосив, що ракетні системи великої дальності необхідні Україні лише для звільнення своїх територій.

Президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання про ймовірність обстрілів території РФ, сказав, що українці не терористи, щоб обстрілювати цивільні квартали.

Про це глава держави повідомив під час онлайн-прес-конференції для представників ЗМІ Данії.

Зокрема, журналістка, яка ставила запитання Зеленському зазначила, що Сполучені Штати Америки не поспішають поставляти в Україну ракетні системи залпового вогню великої дальності.

Зокрема, вона запитала, чи стріляла б Україна по території РФ та чи перевела б війну на територію РФ, якби мала таку можливість.

"Ні, нам не цікавий обстріл цивільних людей, ми не терористи, щоб обстрілювати цивільні квартали. Ми нормальні здорові люди. Ця зброя нам потрібна, щоб звільнити нашу державу", - зазначив президент.

За його словами, у деяких місцях дистанція між позиціями українських та російських військ сягає понад 100 км, адже Україна велика держава, відтак українській армії вкрай необхідні ракетні системи, які можуть стріляти так далеко.

Саме далекобійне озброєння стало предметом нещодавніх дискусій у західних ЗМІ. Преса писала про побоювання США і їхніх союзників того, що у разі передачі таких РСЗВ Києву українські сили відкриють вогонь по території Росії.

Це, на думку окремих офіційних осіб США, може ще більше ускладнити ситуацію на фронті. А проте Білий дім таки засвідчив передачу ЗСУ перших 4 далекобійних РСЗВ Himars.

Водночас вказані РСЗВ, які передбачають зарядження ракет дальністю до 300 км, передадуть з ракетами дії до 80 км.

Услід за Сполученими Штатами свої РСЗВ зголосилась передати й Британія.

Українські війська проходять навчання із застосування HIMARS та М270.

Вас також можуть зацікавити новини: