Здебільшого це місцеві колаборанти.

У Мелітополі та Херсоні російські паспорти отримали лише близько 50 осіб.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

"У Херсоні російський паспорт захотіли отримати лише 23 особи. Здебільшого це місцеві колаборанти. У Мелітополі Запорізької області паспорти отримали 30 осіб", - констатував він.

За словами Братчука, ця статистика показує, що українці не сприймають "цей туалетний папір під назвою "російський паспорт" і чекають повернення української влади.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на окупованих територіях півдня України почалася роздача російських паспортів.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель раніше заявляв, що Європейський Союз не визнає російських паспортів, виданих українцям на окупованих частинах Херсонської і Запорізької областей.

Вас також можуть зацікавити новини: