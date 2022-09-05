Українські військовослужбовці продовжують послідовно, дуже ретельно й акуратно знищувати склади, бази, переправи, штаби російських окупантів.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що російська окупаційна армія зрештою втече з України без жодної надії на порятунок.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців, опублікованому у соціальній мережі Facebook.

"Збройні Сили України продовжують послідовно, дуже ретельно й акуратно знищувати склади, бази, переправи, штаби окупантів. Російська армія прийшла на територію України, не чекаючи спротиву. А втече звідси, не маючи жодної іншої надії на порятунок", - наголосив Зеленський.

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Водночас, глава держави подякував всім українським захисникам і захисницям, нашій розвідці, Службі безпеки України, які "роблять усе, щоб окупантам щодня ставало дедалі складніше перебувати в Україні".

"Також хочу подякувати всім нашим людям на тимчасово окупованих територіях, які допомагають нашій армії знищувати об’єкти загарбників. А особливо хочу сьогодні подякувати бійцям однієї з наших реактивних артилерійських бригад, які своїм влучним вогнем знищили саме той російський склад, з якого окупанти брали ракети С-300 для бомбардування Харкова. Хороша річ MLRS (реактивні системи залпового вогню - УНІАН). Дякую, наші герої!", - наголосив президент.

"Обов’язково буде окупантам відповідь і за сьогоднішній ракетний удар по Кривому, і за постійні обстріли Зеленодольська, обстріли Нікополя, Чернігівської й Сумської областей, Харківщини, міст Донбасу та всієї нашої території", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, також Зеленський озвучив плани України на Крим.

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