За словами Зеленського, він з нетерпінням чекає на співпрацю з великим другом України у новому статусі.

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Борисом Джонсоном.

Про це Зеленський повідомив у Twitter.

"Провів підсумкову розмову з Борисом Джонсоном у його нинішньому статусі. Від імені всього українського народу подякував за особисту сміливість, принциповість і визначний внесок у протидію агресії РФ. З нетерпінням чекаю на співпрацю з великим другом України у новому статусі", - зазначив Зеленський.

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Як повідомляв УНІАН, 7 липня Борис Джонсон оголосив про відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії.

Джонсон був першим лідером серед країн G7, який відвідав Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії. За цей час він вже тричі побував у Києві.

Джонсон очолив уряд у 2019 році після відставки Терези Мей.

8 липня президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що відставка прем'єр-міністра Джонсона не вплине на швидкість надання Україні військової допомоги.

У Великій Британії за крісло прем’єра боролися екс-міністр фінансів Ріші Сунак та міністр закордонних справ Ліз Трасс.

Сьогодні, 5 вересня, стало відомо, що британський уряд очолить міністр закордонних справ Елізабет Трасс – саме їй віддали свої голоси більшість членів Консервативної партії.

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