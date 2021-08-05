Президент зізнається, що тоді було дивне відчуття - нібито він "прокинувся в іншому світі, в іншій країні".

Президент Володимир Зеленський розповів, як разом з "Кварталом 95" відвідував Донецьк у квітні 2014 року - перед самим початком окупації міста бойовиками. Він також закликав жителів ОРДЛО і Криму не погоджуватися з тим, що відбувається там.

Про це президент говорив у своєму інтерв'ю телеканалу "Дом".

Говорячи про виступ і ситуацію в Донецьку, Зеленський зізнався, що "спочатку ніхто нічого не зрозумів", все сприймалося болісно.

"І пам'ятаю, що вранці мене покликали на інтерв'ю, якраз їхали в цей день. І на інтерв'ю запитували: "Що ви думаєте? Який Донбас? Ви бачите, що починає відбуватися?" і так далі. Я не пам'ятаю всіх моментів. Пам'ятаю, що у мене було дивне відчуття - щось сталося, і начебто я прокинувся в іншому світі, в іншій країні", - зізнається президент.

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"На вулиці я зустрів молодих хлопців, які йшли, крикнули:" О, Вован!", типу такого. Вони йшли з різними прапорами. Українськими й не тільки. Це дуже дивно виглядало разом. Я сказав: "Хлопці, а що ви робите?". А один каже: "Вован, давай сфоткаємося!". Я: "Хлопці, почекайте, зараз не до фотографій. А що ви робите?"- "Так, слухай, це робота", - додав він.

Зеленський також зізнався, що відчував дискомфорт, перебуваючи в той час на Донбасі.

"І ось відчуття таке, знаєте, незатишне. Ось коли ти приходиш, а тобі не дуже раді, і ти відчуваєш себе незатишно. І, начебто, люди навколо хороші, але щось не так. Ось було тоді таке відчуття - щось не так, щось відбувається", - розповів президент.

У цьому ж інтерв'ю Зеленський висловив переконання в тому, що величезна кількість росіян не підтримують агресивну політику Кремля щодо України, і вважають Крим українським.

Автор: Юрій Годован