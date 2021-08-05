Президент вважає, вони повинні святкувати День незалежності України.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що жителі Донбасу і Криму не повинні погоджуватися з тим, що відбувається на цих територіях через окупацію Росією.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю телеканалу "Дом".

"Люди на окупованій території Донбасу і в Криму повинні, їм складно і це дуже небезпечно, але вони повинні не погоджуватися з тим, що там відбувається, як їх окупували і тому подібне. Не погоджуватися", - сказав президент.

Зокрема, зазначає президент, жителі Криму і Донбасу повинні святкувати День незалежності України.

Читайте такожЗеленський: чимало росіян підтримують Україну, їм соромно за Крим"День незалежності - так, святкувати. Я розумію, можливо, неголосно, не вивішуючи завжди прапор на балконі. Тому що прийдуть і можуть вбити, не треба. Бережіть своє життя. Але діти: дітям це треба говорити - хто вони. Дітям - вдома. І нехай у школі їм там тимчасово в окупованих школах викладають складно вигадану історію, абсолютну пустушку", - додав Зеленський.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ окупувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі. РФ постачає терористам "ДНР" і "ЛНР" озброєння і направляє на Донбас найманців та свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській та Донецькій областях тривають бойові дії.

Автор: Таня Поляковська