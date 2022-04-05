За словами президента, у багатьох звільнених районах Київської, Чернігівської, Сумської областей окупанти робили таке, чого місцеві не бачили навіть під час нацистської окупації 80 років тому.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Бородянці та деяких інших звільнених містах кількість жертв окупантів може бути ще більшою, ніж у Бучі.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Сьогодні був дійсно важкий день, емоційний", - зазначив президент.

Зеленський нагадав, що сьогодні відвідав звільнені від окупантів міста на Київщині: Стоянку, Ірпінь, Бучу.

"Звичайно, зараз ця місцевість виглядає вже не так як вчора. Тіла вбитих українців вже забрали з більшості вулиць, але у дворах, будинках вбиті ще залишаються", - розповів він.

За словами глави держави, міста "розбиті", на дорогах спалена військова техніка, розстріляні машини.

"Особливо важко дивитися на сліди куль на автівках із написом "Діти". Ми тільки почали розслідування усього того, що наробили ці окупанти", - сказав він.

Президент наголосив, що наразі тільки в одній Бучі відомо про понад 300 вбитих та закатованих людей.

За його словами, ймовірно, перелік жертв буде значно більшим, коли буде перевірене все місто.

"І це тільки одне місто, одна з багатьох українських громад, яку вдалося захопити російським військовим. Вже є інформація про те, що у Бородянці та деяких інших звільнених містах кількість жертв окупантів може бути ще більшою", - додав Зеленський.

Він підкреслив, що у багатьох звільнених районах Київської, Чернігівської, Сумської областей окупанти робили таке, чого місцеві не бачили навіть під час нацистської окупації 80 років тому.

Бучанська різанина

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що ЗСУ вигнали з міста російських окупантів. Перед відступом загарбники мінували цивільні споруди, об'єкти інфраструктури та деякі ділянки.

На вулицях міста згодом виявили тіла вбитих мирних мешканців зі зв'язаними руками. З'ясувалося, що російські солдати гвалтували, знущалися й катували людей. Також у місті знайшли братську могилу з понад 280 тілами мирних мешканців.

У Москві вже назвали інформацію про тортури, зґвалтування та вбивства "провокацією".

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