Глава держави наголошує, що подібні кроки є небезпечним сигналом, що "Росія так діє у відношенні до будь-яких громадян будь-якої держави".

Президент України Володимир Зеленський прокоментував винесення "смертного вироку" двом британцям так званим "Верховним судом" незаконного збройного угруповання "ДНР".

Про це він сказав під час спілкування зі студентською спільнотою провідних університетів Великої Британії.

Відповідаючи на запитання щодо винесення "смертного вироку" двом британцям так званим "Верховним судом" незаконного збройного угруповання "ДНР", Зеленський підкреслив: "Те, що відбувається з міжнародним правом, з порушенням будь-якого права, будь-якого законодавства будь-якої держави з боку Російської Федерації - це велика трагедія. І я хочу вам сказати, те, що було зроблено по відношенню до громадян Великої Британії, - це вже трагічна звичка для цих людей. Вони так роблять абсолютно з усіма".

Він наголосив, що таким крокам та діям не може бути жодних виправдань.

На думку Зеленського, цей випадок для Європи, всього світу, країн-скептиків та, особливо, країн-"умовних пацифістів" у відносинах з Росією є "дуже потужним сигналом, дуже небезпечним сигналом, що Росія так діє у відношенні до будь-яких громадян будь-якої держави".

"Це не лише відношення до наших громадян, це відношення в принципі до будь-кого. Ось, що вони роблять", - сказав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, так званий "Верховний суд" незаконного збройного угруповання "ДНР", підконтрольного Кремлю, засудив трьох полонених іноземців, які воювали у складі Збройних сил України, до смертної кари. Йдеться про двох британців - Шона Піннера та Ейдена Есліна, а також громадянина Марокко Саадуна Брагіма. Всі вони підписали контракти із ЗСУ до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що полонені іноземці користуються правами військовополонених, бо підписали контракти із ЗСУ.

Згодом генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомила, що Україна вже розпочала досудове розслідування за цим фактом.