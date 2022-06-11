Він зазначив, що перемога України у війні проти Росії буде спільною.

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що у трикутнику Україна-Польща-Великобританія вже обговорюються деталі майбутніх безпекових гарантій для України та регіону.

Про це він сказав під час спілкування зі студентською спільнотою провідних університетів Великої Британії.

Відповідаючи на запитання щодо союзу між Києвом, Лондоном і Варшавою, та їх спільного внеску до європейської безпеки, Зеленський зауважив, що в ситуації війни деякі безпекові партнерства та діалоги вибудовуються самі собою.

"Цей трикутник побудувався сам по собі. Ми дуже близькі. Окрім історії, є сьогодні сучасність, в якій з самого початку, з першого дня, у нас була, якщо можна так сказати, така безпеково-політична хімія між лідерами тих трьох держав... З першого дня побудовані наші відносини були на сильній підтримці", - сказав він.

Президент додав, зокрема, що українська армія довіряє армії Великобританії.

"Коли ми говоримо, що сьогодні є така платформа відносин, це говорить вже не про просто стосунки. Тому що ми боремося, нам допомагають. Отже, коли ми переможемо, а ми точно переможемо, ми будемо вважати, що перемога ця спільна. І ті, хто були на цьому шляху, і будуть будувати, я впевнений, масштабні безпекові майбутні проекти. В цьому трикутнику ми вже говоримо про деталі майбутніх безпекових гарантій для України і в регіоні", - сказав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський обговорив із міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом безпекові гарантії та можливі шляхи розблокування українських портів.