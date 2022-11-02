У публікації "The New York Times" йшлося, що російські генерали всерйоз обговорювали варіант застосування по Україні тактичної ядерної зброї у світлі невдач на полі бою.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков назвав "цілеспрямованим накачуванням" статтю "The New York Times", у якій йшлося про обговорення в Кремлі варіантів застосування тактичної ядерної зброї по Україні.

Пєсков, якого цитує пропагандистський ресурс "РБК", вельми ухильно відповів, чи розглядає Росія такий варіант, заявивши, що брати участі у подібних дискусіях вони не збираються.

"Ми констатуємо, що як на офіційному рівні, так і на рівні ЗМІ відбувається цілеспрямоване накачування ось цієї теми ядерної зброї. Не маємо ні найменшого наміру брати участь в цьому накачуванні. І вважаємо її вельми і вельми безвідповідальним", - сказав Пєсков.

У публікації "The New York Times" йшлося про те, що російські генерали всерйоз обговорювали варіант застосування по Україні тактичної ядерної зброї у світлі невдач на полі бою.

Журналісти писали, що сам факт таких дискусій розхвилював адміністрацію Байдена.

Зазначалося, що застосування ТЯЗ військові обговорювали без Путіна.

Загроза ядерного удару Росії - що відомо

21 вересня російський президент Володимир Путін разом з оголошенням в країні часткової мобілізації пригрозив Заходу ядерною зброєю.

Цьому слідували спроби Кремля анексувати захоплені українські регіони. В цьому контексті російські чиновники почали заявляти, що РФ застосує ядерну зброю у разі посягання на свою територію.

Проте результатів псевдореферендумів світ не визнає, а США й союзники погодилися, що Україна повинна деокупувати загарбані Москвою території.

Західні аналітики погоджуються з твердженням, що ядерний шантаж радше свідчить про непросте становище, у якому опинилась армія Росії на полі бою.

Разом з тим в українській розвідці допускають, що одного дня РФ може застосувати зброю масового знищення. США вже пригрозили "катастрофічними наслідками", якщо Путін до цього вдасться.

Всього, на думку Інституту вивчення війни, існує тільки два варіанти застосування ядерної зброї: вздовж лінії фронту і масованого удару по всій Україні. Проте жоден з них не дасть Росії реальної переваги на полі бою, оскільки ЗС РФ у нинішньому стані просто нездатні вести бій в ураженій радіацією зоні, а самі удари не дозволять повністю захопити Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: