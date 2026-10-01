'З нами почали воювати': Путін видав низку нових погроз і брехливих заяв

Він заявив, що Росія "не хотіла воювати", а нібито була змушена розпочати бойові дії через політику Заходу та України.

Президент РФ Володимир Путін виступив із черговою порцією нових погроз на адресу Заходу та брехливих заяв щодо війни в Україні. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Він заявив, що Росія "не хотіла воювати", а нібито була змушена розпочати бойові дії через політику Заходу та України.

"Нам іноді кажуть: "Росія говорить про мир, а сама розпочала війну". Але правда в тому, що не ми почали воювати, а з нами почали воювати", - сказав російський лідер.

Відео дня

Серед причин Путін назвав "русофобію", плани щодо розміщення інфраструктури НАТО, постачання озброєння Києву та "дії української влади проти Донбасу й Криму".

"Російські війська завжди керувалися гуманітарними нормами й ніколи першими не атакували невійськові об’єкти", - брехливо заявив президент РФ.

Путін знову почав лякати застосуванням у світі зброї, яка "може знищити все живе":

"Ми маємо усвідомлювати, що момент, коли вже нічого не можна буде змінити, може настати дуже швидко й несподівано для всіх".

Президент РФ також закликав порушити питання про правила ведення збройних конфліктів.

"В арсеналі провідних держав світу є озброєння, здатне знищити все живе або, як мінімум, довести Землю до катастрофічного стану. Чи можемо ми бути впевнені, що ця зброя ніколи не буде застосована? Ну звичайно, ні. Ми ж знаємо з вами відоме висловлювання: якщо рушниця на початку вистави на сцені висить десь на стіні, вона обов’язково зрештою має вистрілити. Ми маємо це мати на увазі, уникнути цього", - підкреслив він.

Удари РФ по мирному населенню

Російські загарбники продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі Києва. Сьогодні в Солом’янському районі дрон влучив у школу. На щастя, діти перебували в укритті й ніхто не постраждав.

Вас також можуть зацікавити такі новини: