Наразі проект меморіалу вже розробляється.

Президент Володимир Зеленський погодився з актуальністю створення у Києві Національного Пантеону Героїв України на території парку Аскольдова Могила.

Як йдеться у відповіді, український лідер доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю забезпечити опрацювання петиції органами виконавчої влади спільно з Київською міською військовою адміністрацією.

"Порушене у петиції питання вважаю актуальним у контексті збереження історичної пам’яті нашого народу, консолідації і згуртування українського суспільства довкола ідеї відстоювання державного суверенітету і територіальної цілісності України", – наголосив Зеленський.

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Він вважає створення меморіального комплексу українських героїв одним із важливих загальнонаціональних завдань, над реалізацією якого вже ведеться робота. Зокрема, вже створено організаційний комітет з підготовки та проведення заходів зі створення меморіалу українських героїв та затверджено його персональний склад. Міністерство культури та Український інститут національної пам’яті опрацьовують проект концепції майбутнього меморіалу.

"З огляду на викладене мною ухвалено рішення надіслати петицію прем’єр-міністру Д. Шмигалю з проханням доручити центральним органам виконавчої влади спільно з Київською міською військовою адміністрацією ґрунтовно опрацювати порушене у ній питання, провести фахові і громадські консультації та у встановлений строк аргументовано поінформувати автора петиції та Офіс президента про результати", – йдеться у відповіді Зеленського.

Інші петиції до Зеленського

Нещодавно необхідні 25 тисяч голосів набрала петиція про "Довічне ув'язнення для депутатів та працівників державних структур за корупцію під час воєнного стану".

Крім того Зеленський відповів на електронну петицію про запровадження уроків статевого виховання в школі.

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