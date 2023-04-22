Президент передав пропозиції на розгляд ВР.

Президент Володимир Зеленський відреагував на петицію № 22/179714-еп "Довічне ув'язнення для депутатів та працівників державних структур за корупцію під час воєнного стану". Вона набрала необхідні 25 тисяч голосів.

Як йдеться у відповіді, 17 та 22 лютого у Верховній Раді зареєстрували законопроекти, які передбачають посилення кримінальної відповідальності для державних службовців за корупцію під час воєнного чи надзвичайного стану (№ 9029 та 9049).

Зеленський зазначив, що ухвалення законів належить до повноважень українського парламенту.

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"Водночас повідомляю, що висловлені в електронній петиції пропозиції направлені Верховній Раді України для розгляду при розробці відповідних законопроектів", — наголосив український лідер.

Петиції до президента - останні новини

На початку березня Зеленський відреагував на петицію про "перейменування" Росії в Московію. Це питання уряд опрацює разом з науковцями. Водночас в Москві сталась справжня істерика через таку пропозицію українців.

Нещодавно Зеленський відповів на електронну петицію про запровадження уроків статевого виховання в школі.

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