Глава держави заявляє, що Україна готова до будь-яких провокацій і продовжує відстоювати на переговорах позицію запровадження більш ефективного режиму припинення вогню на Донбасі.

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Російська Федерація намагається тиснути на Україну шляхом нарощування військ на кордоні.

Про це глава держави повідомив у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, він зауважив, що питання війни та миру розділив би на два пункти. "Насамперед – про Донбас. Так, ескалація помітна з початку року. 20 загиблих і 57 поранених – тільки за перші місяці. Така ціна війни та відстоювання нашої незалежності, суверенітету й територіальної цілісності. Нашої України", - заявив президент.

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Водночас, глава держави зауважує, що триває робота над тим, аби режим припинення вогню на сході України був ефективнішим.

"Санкції проти Віктора Медведчука, наша голосна та тверда позиція щодо незалежності України та просування до миру й беззаперечна підтримка з боку західних партнерів дратують ворога, що вторгся на Донбас і окупував Крим. Це зрозуміло. Як зрозуміло й те, що ми хотіли б повернутися до тих умов, коли режим припинення вогню діяв ефективніше – як з 27 липня 2020 року, коли впродовж місяців у нас було в десятки разів менше поранених і загиблих. І ми над цим працюємо", - наголосив Зеленський.

Другим пунктом президент назвав нарощування присутності російських військ на кордоні з Україною. "Гра м’язами у форматі військових навчань і можливі провокації вздовж кордону – це традиційна справа Росії. Таким чином вона намагається створювати атмосферу загрози та водночас тиску під час переговорів щодо припинення вогню та щодо миру як нашої цінності", - додав Зеленський.

"Наша армія – це не лише сила та міць, це також мудрість і виваженість. Наша держава – це єдність. Ми завжди готові до будь-яких провокацій", - запевнив президент.

Зеленський зазначив, що процес перемовин стосовно миру нелегкий.

"Але ніхто й не сподівався, що буде легко. Завжди боляче втрачати наших людей. Кожна звістка про загибель дається з болем сім’ям, родичам, усім українцям і мені як президенту. Саме тому ми не зупиняємось і домовляємося про перемир’я як про найшвидший тактичний крок. Наша ж стратегія – обов’язково мир і повернення наших людей і територій", - заявив президент.

Ескалація ситуації на сході України

30 березня 2021 року головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози воєнній безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ.

Російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, в населених пунктах на окупованій території України.

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Автор: Віталій Саєнко