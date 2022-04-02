Президент заявив, що попереду складні битви, зараз ще не можна думати, ніби ми прошли всі випробування.

Російських військових зосереджують на Донбасі та Харківському напрямку для нових потужних наступів.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"На сході нашої країни ситуація залишається вкрай складною. Російських військових наганяють на Донбас. На Харківський напрямок також. Вони готуються до нових потужних ударів. Ми готуємось до ще більш активної оборони. Викоритовуємо всі можливості як внутрішні, так і зовнішні. Попереду складні битви. Зараз ще не можна думати, ніби ми прошли всі випробування", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що всі очікують нашу перемогу, але коли вона вже буде, то кожен побачить, відчує, що настав мир.

Ситуація на сході України

Підрозділи ворога, з метою створення наступальних угруповань, продовжують перегрупування військ, повідомляють у Генштабі ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог продовжує блокувати Харків, здійснює перегрупування військ та артилерійські обстріли житлових кварталів. Проводить повітряну розвідку позицій підрозділів ЗСУ із застосуванням БПЛА.

На Ізюмському напрямку окупанти продовжують контролювати частину міста Ізюм та утримують понтонні переправи через річку Сіверський Донець, здійснюють перегрупування військ з метою створення наступального угруповання.

На Донецькому напрямку ворог продовжує здійснювати вогневий вплив та штурмові дії на більшості напрямків. Наносить авіаційні удари по підрозділах наших військ у районах населених пунктів Рубіжне, Біла Гора, Мар’їнка, Сєверодонецк. Основні зусилля зосереджує на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне.

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