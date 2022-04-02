На Донецькому напрямку ворог продовжує здійснювати вогневий вплив та штурмові дії на більшості напрямків.

Підрозділи ворога, з метою створення наступальних угруповань, продовжують перегрупування військ.

Про це зазначає Генеральний штаб ЗСУ у оперативній інформації щодо російського вторгнення за результатом 37 доби протистояння.

На Поліському напрямку противник діє силами окремих підрозділів, наступальних дій не проводив, основні зусилля зосереджував на веденні оборони окремих рубежів з метою прикриття відведення військ на територію республіки Білорусь. Здійснює мінування районів місцевості та техніки, яка не підлягає евакуації, руйнування об’єктів інфраструктури для затримки просування наших військ.

За наявними даними, підрозділи збройних сил РФ, які відводяться до Білорусі зосереджуються на території Поліського радіаційного заповідника у районах населених пунктів Кіров, Хільчиха, Наровля та Волоховщина.

На Сіверському напрямку противник наступальних дій не проводив, основні зусилля зосереджував на прикритті відведення військ на територію Росії та стримувані наступальних дій Сил оборони.

На Чернігівському напрямку ворог продовжує блокування Чернігова та завдає артилерійських ударів по житлових кварталах міста та позиціях підрозділів Збройних Сил України.

З метою нарощування угруповання військ, з населеного пункту Валуйки (Бєлгородська область) у район Піски (Харківська обл.) переміщено підрозділи 106-ї повітряно-десантної дивізії, імовірно, з метою ведення бойових дій на Донецькому напрямку.

На Харківському напрямку ворог продовжує блокувати Харків, здійснює перегрупування військ та артилерійські обстріли житлових кварталів. Проводить повітряну розвідку позицій підрозділів ЗСУ із застосуванням БПЛА.

На Ізюмському напрямку окупанти продовжують контролювати частину міста Ізюм та утримують понтонні переправи через річку Сіверський Донець, здійснюють перегрупування військ з метою створення наступального угруповання.

На Донецькому напрямку ворог продовжує здійснювати вогневий вплив та штурмові дії на більшості напрямків. Наносить авіаційні удари по підрозділах наших військ у районах населених пунктів Рубіжне, Біла Гора, Мар’їнка, Сєверодонецк. Основні зусилля зосереджує на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне. Здійснює вогневе ураження та штурмові дії з метою встановлення контролю над містом Маріуполь. Розпочав наступальні дії у напрямках Велика Новосілка та Роздольне. Був зупинений на обох напрямках.

На Південнобузькому напрямку суттєвих змін в положенні та переміщенні підрозділів противника не зафіксовано.