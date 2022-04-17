Зеленський не вірить у документально підтверджені гарантії безпеки і міжнародне право після того, як Будапештський меморандум став "просто папірцем".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що насилу вірить у благонадійність "деяких країн або деяких лідерів" після ескалації Росією війни в Україні.

Про це він розповів в інтерв'ю CNN.

"Я не вірю світу. Після того як ми побачили, що відбувається в Україні. Ми - я маю на увазі, що я не вірю цьому почуттю, що ми повинні вірити деяким країнам або деяким лідерам. Ми не віримо словам. Після ескалації з боку Росії ми не віримо нашим сусідам. Ми не віримо всьому цьому", – сказав президент.

Він додав, що навіть не вірить у документально підтверджені гарантії безпеки і міжнародне право після того, як Будапештський меморандум став "просто папірцем".

"Ми просто віримо в договірні, прагматичні речі. Якщо ви наші друзі або партнери, дайте нам зброю, подайте нам руку, надайте нам підтримку, дайте нам гроші і зупиніть Росію, штовхніть Росію. Ви можете зробити це, якщо ви друг", - сказав він.

Зеленський зазначив, що зараз єдина віра - це віра в себе, в наш народ, віра в наші Збройні Сили України і віра в те, що країни будуть підтримувати Україну не тільки своїми словами, а й своїми діями.

Як повідомляв УНІАН, Володимир Зеленський заявив, що Україна не віддасть Росії території на сході і готова до битви на Донбасі.