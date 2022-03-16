В іншому випадку російські чиновники позбудуться всього, а пропагандисти отримають міжнародне переслідування.

Президент України Володимир Зеленський закликав усіх чиновників з чинної влади Російської Федерації виступити проти війни, а пропагандистів - звільнятися.

Про це Зеленський сказав під час відеозвернення, опублікованого в соціальній мережі Facebook.

"Хочу сказати прямо всім чиновникам Російської Федерації, всім, хто має відношення до чинної влади: якщо ви залишитеся на посадах, якщо ви не виступите проти війни, міжнародне співтовариство позбавить вас всього. Всього, що ви заробили за довгі роки. Цим вже займаються", - зазначив президент.

"Те ж саме стосується системи пропаганди. Четвертої гілки влади в Росії. Якщо ви залишаєтеся працювати на пропаганду, ви піддаєте себе набагато більшому ризику, ніж якщо просто підете. Просто звільніться. Ризику санкцій і міжнародного трибуналу за пропаганду агресивної війни, за виправдання військових злочинів. Звільняйтеся! Кілька місяців без роботи для вас точно краще, ніж все життя з Міжнародним переслідуванням", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, що раніше співробітниця пропагандистського Першого каналу в прямому ефірі виступила проти війни в Україні і закликала росіян виходити на мітинги.

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