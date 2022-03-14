Вона розкаялася в тому, що займалася пропагандою.

Співробітниця пропагандистського Першого каналу в прямому ефірі виступила проти війни в Україні.

Журналістка вийшла в ефір програми "Час".

У той момент, коли ведуча читала підводку до сюжету, жінка увійшла в кадр зі словами "Зупиніть війну! Ні війні!". В руках у неї був плакат "NO WAR. Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть. Russians against war".

Ефір зірвала Марина Овсяннікова - один з редакторів Першого каналу. Незадовго до цього вона записала відеозвернення, в якому заявила, що Росія повинна негайно зупинити "братовбивчу війну".

"Те, що зараз відбувається на Україні - це злочин. І Росія - країна-агресор. І відповідальність за цю агресію лежить на совісті тільки однієї людини. Ця людина - Володимир Путін", - заявила вона.

Журналістка розповіла, що її батько - українець, а мати - росіянка, і закликала жителів РФ виходити на антивоєнні мітинги.

"На жаль, останні роки я працювала на Першому каналі, займаючись кремлівською пропагандою, і мені зараз дуже соромно за це. Соромно за те, що дозволяла говорити брехню з екрану телевізора. Соромно за те, що дозволяла зомбувати російських людей.

Ми промовчали у 2014 році, коли все це тільки починалося. Ми не вийшли на мітинги, коли Кремль отруїв Навального. Ми просто безмовно спостерігали за цим антилюдським режимом. І зараз від нас відвернувся весь світ. І ще десять поколінь наших нащадків не відмиються від ганьби цієї братовбивчої війни.

Ми, російські люди - думаючі і розумні, тільки в наших силах зупинити це безумство. Виходьте на мітинги, нічого не бійтеся, вони не можуть пересаджати нас усіх", - сказала вона.

Глава правозахисної групи "Агора" Павло Чиков повідомив, що Овсяннікову затримали і доставили в ОВС "Останкіно". Щодо неї можуть скласти адмінпротокол за статтею про "дискредитацію використання російських військ".

Тим часом на сторінці Овсяннікової у Facebook користувачі залишають коментарі зі словами подяки за її позицію.

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