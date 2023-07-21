Зеленський заявив, що для нас це ворожий об'єкт, побудований поза законом.

Президент України Володимир Зеленський назвав Кримський міст, який нещодавно був атакований, ціллю, яка має бути нейтралізована.

"Для нас це ворожий об'єкт, побудований поза законом, поза міжнародним правом та застосовними нормами. Тому це наша ціль, і будь-яка ціль, яка несе війну, а не мир, має бути нейтралізована", - підкреслив голова держави, виступаючи на Аспенівському безпековому форумі.

Атака на Кримський міст 17 липня - деталі

17 липня окупанти повідомили про "надзвичайну подію" на Кримському мосту. Місцеві жителі чули вибухи, частина траси виявилася знеструмлена. Пізніше на мосту перекрили рух, запропонувавши водіям їхати через окуповані українські території.

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В атаці звинуватили Україну - Національний антитерористичний комітет заявив, що близько 3:00 міст атакували "два українських безпілотних надводних апарати".

Керівниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначає, що повноцінного відновлення руху транспорту Кримським мостом ще не відбулося.

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