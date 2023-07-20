На бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають щонайменше 10 ворожих кораблів і ще один – в Азовському.

Керівниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначає, що повноцінного відновлення руху транспорту Кримським мостом ще не відбулося.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання, чи вдалося російським окупантам відновити рух транспорту Кримським мостом.

"Повноцінного відновлення ще не відбулося. Але все ж таки вони намагаються тримати гарну міну при поганій грі і потроху запускають легкові автівки по напрямку Кримського мосту", - зазначила речниця.

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На запитання щодо ситуації в Чорному морі та кількості ворожих кораблів на бойовому чергуванні, Гуменюк зауважила, що підводний човен, який застосовувався під час нічної атаки по півдню України, найімовірніше буде спрямований в пункт базування для поповнення запасів або ж відбудеться ротація ракетоносіїв.

"Наразі ми знаємо, що загальне корабельне угруповання якраз в процесі ротації. І на бойовому чергуванні перебувають щонайменше 10 кораблів у Чорному морі і один – в Азовському", - сказала вона.

Гуменюк також розповіла, що за минулу добу на південному напрямку вдалося знищити щонайменше 35 російських загарбників та 11 одиниць ворожої техніки. Йдеться, зокрема про комплекс відеоспостереження та великокаліберні гармати. Крім того, знищено було склад боєприпасів окупантів.

Вибух на Кримському мосту

Вранці 17 липня на Кримському мосту сталася чергова "бавовна". Внаслідок вибуху обвалився проліт мосту. Росіяни звинуватили в цьому Україну. Міст нібито атакували надводними дронами.

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